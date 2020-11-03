الاتحاد الإيطالي يحقق مع لاتسيو بسبب خرق بروتوكولات "كورونا"

المصدر: وكالات

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه يحقق مع نادي لاتسيو بسبب خرق محتمل للبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بطريقة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الانترنت إنه أجرى عمليات تفتيش في المركز الرياضي التابع لنادي لاتسيو قرب روما وصادر نتائج اختبارات أجريت للاعبين قبل مباراتي الأسبوع الماضي أمام بروج وتورينو.

كما طلب الاتحاد الإيطالي من لاتسيو تقديم نتائج المسحات التي أجريت قبل مباراة الأربعاء في دوري الأبطال أمام زينيت.

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