أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع كوندوبيا من فالنسيا

المصدر: وكالات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني اليوم تعاقده مع لاعب الارتكاز جيوفري كوندوبيا من جمهورية أفريقيا الوسطى، قادماً من فالنسيا في صفقة لمدة أربعة أعوام.

وقال نادي العاصمة في بيان "توصّل أتلتيكو مدريد الى اتفاق مع فالنسيا لانتقال جيوفري كوندوغبيا"، بعدما نجح في الاختبارات الطبية. ولم يذكر النادي قيمة الصفقة، إلا أن تقارير وسائل إعلامية مختصة أشارت إلى أنها بلغت قرابة 15 مليون يورو.

وقال كوندوبيا (27 عاماً) في منشور عبر حسابه على إنستاغرام "بعد ثلاثة أعوام رائعة دافعت خلالها عن هذا القميص، حان الوقت لأخوض تحد جديداً". وتابع "اختبرنا خلال السنوات الثلاث العديد من الامور الجميلة في بلد من الصعب تحقيق الالقاب فيه". ويأتي التعاقد مع الدولي الفرنسي السابق لتعويض رحيل الغاني توماس بارتي المنتقل مطلع الموسم من كتيب المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الى أرسنال الانكليزي مقابل 50 مليون يورو، في اليوم الاخير من سوق الانتقالات في الرابع من اكتوبر الفائت. وسمح ذلك لأتلتيكو بالحصول على شهر إضافي لضم لاعب الى صفوفه من ناد ينافس في الدوري المحلي.

وسيتعين على لاعب انتر الايطالي السابق الانتظار قليلا لخوض أولى مبارياته مع بطل إسبانيا عام 2016، بعدما غاب عن آخر مباراتين لفريقه إضافة الى آخر حصتين تدريبيتين بسبب آلام في كعب القدم. وكان لاعب موناكو السابق شنّ هجوماً على إدارة فالنسيا ورئيسه السنغافوري أنيل مورثي عبر حسابه على انستاغرام في اكتوبر الفائت بعد فشل انتقاله الى اتلتيكو في سوق الانتقالات الصيفية.

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