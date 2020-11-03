سان جيرمان بدون ثلاثي الهجوم أمام لايبزيغ في أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، عن قائمة الفريق التي ستواجه لايبزج الألماني، غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستقام في ملعب الفريق الألماني. وجاءت قائمة الفريق الفرنسي لتشهد غياب نجمي الفريق كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والألماني جوليان دراكسلر.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالبطولة برصيد ثلاث نقاط، حيث افتتح مشواره في المسابقة بالخسارة 1 / 2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يهزم باشاك شهير التركي 2 /صفر.

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