بطل العالم الألماني مولر يعاني مرض الزهايمر

المصدر: وكالات

أكدت أوشي مولر، زوجة أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" عشية يوم الميلاد الـ75 لزوجها، أن مهاجم بايرن ميونيخ الاسبق يعاني بشكل كبير من مرض الزهايمر.

ويتواجد مولر الهداف التاريخي للدوري الألماني في دار للمسنين، حيث تزوره زوجته بصفة يومية، وأوضحت أوشي أنها تحاول أن تتحدث إلى زوجها بكلمات بطيئة وواضحة، وكذلك مشاهدة التلفاز معه في يوم ميلاده مثل أي يوم آخر.

وتابعت أوشي: "هو هادئ ومسالم، ولا أعتقد أنه يجب أن يعاني، أتمنى أن لا يفكر في مصيره المحتوم وفي المرض الذي يحرم المصابين به من آخر ما تبقى لهم من كرامة".

وكشف نادي بايرن ميونيخ، حيث لعب مولر سابقا، عن المرض الذي أصاب مولر عام 2015، وذلك في عيد ميلاده الــ70.

وسجل مولر 365 هدفا في 427 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما حقق كل الألقاب الممكنة مع بايرن ميونيخ، كما أنه سجل 40 هدفا في موسم واحد، وهو رقم لم يحطمه أحد حتى الآن.

وحقق مولر مع منتخب ألمانيا الغربية، لقبي كأس أمم أوروبا 1972 وكأس العالم 1974 حيث سجل هدفاً في المباراة النهائية، كما سجل 68 هدفا في 62 مباراة.

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