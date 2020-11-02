الرجاء المغربي يفقد خدمات حارسه الأساسي في لقاء الزمالك المصري

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، سيدخل لقاء الزمالك في إياب دوري أبطال أفريقيا بعد غدٍ الأربعاء، دون حارسه الأساسي أنس الزنيتي، الذي كشفت المسحات الطبية استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب صحيفتي "البطولة" و"لي 360" المغربيتين، أثبتت الفحوصات والمسحات الطبية، عدم تعافي الزنيتي، من فيروس كورونا، وأن الحارس سيكون رسمياً خارج حسابات فريقه في مباراته أمام الزمالك المقامة على استاد القاهرة.

وأشارت صحيفة "البطولة" إلى أن فريق الرجاء خضع أمس الأحد لاختبارات المسحة الطبية، وذلك استعداداً لتوجه الفريق مساء اليوم إلى العاصمة المصرية، وذلك لخوض مباراة إياب الدور نصف نهائي، في مواجهة يسعى من خلالها لاعبي الفريق المغربي لرد اعتبار خسارتهم ذهاباً بهدف دون رد، في مباراةٍ أقيمت على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

يذكر أن فريق الرجاء تعرض لانتكاسة كبيرة قبيل مباراة الإياب التي كان مقرر لها 24 الشهر الماضي، عقب إعلان النادي المغربي عن إصابة 14 لاعباً بفيروس كورونا الأمر الذي دفع بإدارة النادي وفي ظل ممانعة وزارة الصحة المغربية لسفر الفريق، الطلب من الاتحاد الإفريقي الـ "كاف" تعديل المباراة، قبل أن يستجيل الـ "كاف" ويحدد أخيراً الرابع من نوفمبر موعداً لها.

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