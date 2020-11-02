عمالقة بايرن ميونيخ يستعدون لشرب "ريد بول"

المصدر: وكالات

يرصد بايرن ميونيخ حامل اللقب مواصلة حملة الدفاع الرائعة عن لقبه بتحقيق الفوز الثالث تواليا في المجموعة الأولى عندما يحل ضيفا غداً الثلاثاء على ريد بول سالزبورغ النمسوي.

وحقق النادي البافاري فوزه الـ13 على التوالي في المسابقة عندما تغلب على مضيفه لوكوموتيف الروسي 2-1 في الجولة الثانية، وتعود آخر خسارة له إلى 13 مارس 2019 عندما سقط على ارضه امام ليفربول الانجليزي 1-3 في الدور ثمن النهائي.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبايرن كونها تسبق قمته النارية في البوندسليغا أمام غريمه التقليدي وشريكه في الصدارة بوروسيا دورتموند السبت المقبل.

وأراح المدرب هانزي فليك هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المباراة الاخيرة في الدوري امام كولن 1-2.

وعلل فليك قراره قائلاً: "يعلم ليفاندوفسكي أن موسما طويلا جدا ينتظره. نتوقع دائما منه أن يعطي 100% وهذا أمر صعب ذهنيا. لقد لعب أيضاً كثيرا مع بولندا، ولدينا مباراة صعبة قادمة ضد سالزبورغ ثم ضد دورتموند. لذلك أعتقد أنه كان من الجيد أن يأخذ قسطًا من الراحة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news