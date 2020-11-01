ليفربول وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي بعد سقوط آخر لإيفرتون

المصدر: وكالات

واصل إيفرتون تراجعه بهزيمته الثانية تواليا وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل 1-2 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما سمح لجاره اللدود ليفربول حامل اللقب بالتربع وحيدا على الصدارة.

وبعد أن افتتح الموسم الجديد بأربعة انتصارات متتالية، فشل إيفرتون مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة وتلقى الهزيمة الثانية تواليا.

وتراجع إيفرتون الى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول الفائز السبت على وست هام 2-1، والأهداف أمام ساوثمبتون وولفرهامبتون اللذين تغلبا على أستون فيلا 4-3 الأحد وكريستال بالاس 2-صفر الجمعة على التوالي.

ويدين نيوكاسل بفوزه الثالث ونقطته الـ11 هذا الموسم الى كالوم ويلسون الذي سجل الهدفين، الأول من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من البرتغالي أندريه غوميش (54)، والثاني إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية من الاسكتلندي البديل راين فرايزر.

ورفع ويلسون رصيده الى ستة أهداف في سابع مباراة له في الدوري مع نيوكاسل، أي أكثر بهدف من عدد الأهداف التي سجلها في مبارياته الثلاثين الأخيرة مع فريقه السابق بورنموث بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وسجل إيفرتون هدفه الوحيد متأخرا عبر هدافه دومينيك كالفرت-لوين بعد عرضية من النيجيري أليكس أيوبي (1+90)، رافعا رصيده الى 8 أهداف في صدارة الهدافين مشاركة مع المصري محمد صلاح (ليفربول) والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام).

ومن جهته، واصل ساوثمبتون صحوته وألحق الخسارة الثانية على التوالي بمضيفه أستون فيلا عندما تغلب عليه 4-3.

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