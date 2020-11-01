أسطورة ليفربول ينتقد محمد صلاح: "غواص" ولا يستحق ركلة جزاء

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد أسطورة ليفربول الإنجليزي، السابق جرايم سونيس، أن "الريدز" لا يستحق ركلة الجزاءالتي حصل عليها اللاعب المصري محمد صلاح، في مباراة الفريق أمام وست هام، أمس، في الدوري المحلي.

واتهم سونيس لصحيفة دايلي ميل البريطانية، محمد صلاح بالغوص للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي.



وأضاف: "إذا كنت حكمًا لن أمنح صلاح ركلة جزاء، لأنني رأيته يفعل هذا أكثر من مرة، إن سقوطه بهذه الطريقة ليست أمراً طبيعياً".

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