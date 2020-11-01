برشلونة مهدّد بالإفلاس.. والضغط على ميسي لإنقاذه

المصدر: حميد نعمان - دبي

وجّهت مجموعة من المحامين الذين يمثلون نادي برشلونة، خبراً صادماً وتحذيراً شديد اللهجة، بحسب ما نشرته صحيفة «أس»، أمس، حيث قالوا إن النادي مهدد بشكل جدي بالإفلاس في غضون أسبوع فقط، في حال لم يتم تدارك الأمر، في ظل استمرار عجز الميزانية، وقالوا إن النادي لا خيار له إلا تقليص فاتورة الرواتب، وعلى رأسها الخاصة باللاعبين، بقيمة 190 مليون يورو.

وقالوا إن النادي قد يفلس بحلول الخامس من الشهر الجاري، في حال لم يكن هناك اتفاق مع لاعبي الفريق الأول. وتزداد الضغوط على ليونيل ميسي لتقليص راتبه السنوي، البالغ نحو 90 مليون يورو، بنحو 50%، وهو ما يرفضه اللاعب حتى الآن. وعانى النادي بشدة بسبب عجز الموازنة بعد تقلص المداخيل، جراء تأثير جائحة «كورونا» وغياب الجمهور.

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