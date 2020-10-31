ووكر يهزم فريق طفولته ويمنح الفوز لمانشستر سيتي

المصدر: وكالات

سجل المدافع كايل ووكر هدفا في مرمى فريق طفولته فاستعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز مستحق السبت على مضيفه شيفيلد يونايتد الجريح 1-صفر ضمن المرحلة السابعة.

وسجل ووكر (30 عاما) الذي بدأ مشواره مع يونايتد كطفل بعمر السابعة، هدف الفوز بتسديدة ارضية من خارج المنطقة (28).

وكان سيتي سقط بفخ التعادل على ارض وست هام (1-1) في الجولة السابقة، لكن فوزه رفعه الى المركز السابع موقتا بالتساوي مع توتنهام علما بانه يملك مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين عن الصدارة.

وبدأ سيتي يقترب من العودة إلى موقعه الطبيعي، بعد اكتفائه بثماني نقاط فقط في أول خمس مباريات. لكن في المقابل، يتألق الفريق قاريا، بفوزين على بورتو البرتغالي 3-1 ثم في أرض مرسيليا الفرنسي 3-صفر.

وفي ظل غياب مهاجميه المصابين الارجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس، دفع المدرب الاسباني بيب غوارديولا بالاسباني فيران توريس، والجزائري رياض محرز والنجم رحيم ستيرلينغ في خط الهجوم.

وكان غوارديولا كشف انه يسعى للبقاء "لفترة طويلة"، بعد انباء عن نية احد المرشحين لرئاسة برشلونة الاسباني فيكتور فونت إعادته الى فريقه السابق الذي حصد المجد معه.

ويعاني غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب الدوري مرتين من مجموعة اصابات في صفوف الفريق.

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