حسين الشحات يغيب عن الأهلي المصري

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن غياب لاعبه حسين الشحات عن مواجهة طلائع الجيش والمقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة 34 والأخيرة من الدوري المصري.

وقال مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ في تصريحات بالموقع الرسمي لناديه، إن الشحات شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وهو ما جعل الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يفضل إراحته في تلك المباراة.

وأضاف عبد الحفيظ أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق عاد للمشاركة في التدريبات بعد شفائه من الاجهاد في العضلة الخلفية، وهو الأمر الذي غاب بسببه عن مباراة إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والتي انتهت 3 -1 لصالح الأهلي.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، كما وصل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي، والتي انتهت مباراة الذهاب بها بفوز الزمالك 1 / صفر.

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