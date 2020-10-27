عاجل.. إصابة رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان صحافي اليوم أن رئيسه السويسري جاني إنفانتينو مصاب بفيروس كورونا المستجد. وشدد "فيفا" على أن إنفانتينو وضع نفسه على الفور في العزل، ضمن الإجراءات الفورية المتخذة لكل المصابين بالفيروس.

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رئيسه البالغ من العمر 50 عاما "يعاني من عوارض خفيفة"، وسيبقى في العزل الذاتي "لمدة عشرة أيام على الأقل"، إلى أن يخضه لفحص جديد.

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