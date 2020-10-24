ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن ميونخ لانتصار كبير على آينتراخت

المصدر: وكالات

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) قاد بها بايرن ميونخ إلى الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 / صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحافظ لايبزج على موقعه في الصدارة بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 / 1 كما تغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه ماينز 3 / 2 بينما تعادل يونيون برلين مع فرايبورج 1 / 1 في مباراة حضرها 4500 مشجع مع منعهم من الغناء أو الهتاف ضمن تدابير الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ورفع بايرن ميونخ، المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة لكنه ظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند ثماني نقاط.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الثلاثة لبايرن في الدقائق العاشرة و26 و61 ثم أضاف ليروي ساني والمهاجم الإنجليزي الشاب جمال موسيالا الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 73 و90 .

وعزز ليفاندوفسكي بذلك موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا رافعا رصيده إلى عشرة أهداف.

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