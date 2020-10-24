التونسي معلول يعيد ذاكرة العيناوية بتألق الشحات في مونديال الأندية

المصدر: أحمد طارق- دبي

أبدى اللاعب التونسي علي معلول اعجابه الشديد بالهدف الذي أحرزه زميله في الأهلي المصري، حسين الشحات في مرمى الوداد البيضاوي المغربي، أمس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أنه يذكره بتألق الشحات مع العين في كأس العالم للأندية.



وقال معلول على حسابه الشخصي في "فيسبوك" إنه: "الحمد لله انتصار بثلاثية، ترشح مستحق لنهائي دوري أبطال إفريقيا".



وأضاف: "هدف الشحات فكرني بالهدف الذي سجله في كأس العالم للأندية 2018. القادم أفضل إن شاء الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news