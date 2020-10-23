مورينيو يتوقع عقداً مجزياً للكوري سون "عاجلاً أو آجلاً"

المصدر: وكالات

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الانجليزي ان يحظى مهاجمه الكوري الجنوبي الدولي هيونغ مين سون بعقد جديد مجزٍ "عاجلاً أو آجلاً" بعد الانطلاقة الصاروخية له في الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحافية بان سون الذي يرتبط بعقد مع النادي اللندني الشمالي حتى عام 2023، في خضم مفاوضات لتجديد عقده الحالي.

وسجل سون تسعة أهداف في ثماني مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم بالاضافة الى مساهمته باربع تمريرات حاسمة وشكل الى جانب هداف الفريق هاري كاين ثنائيا ناريا.

واعتبر مورينيو في مؤتمر صحافي الجمعة قبل مباراة فريقه ضد بيرنلي الاثنين المقبل في الدوري المحلي بأن المستوى الذي يقدمه سون منذ مطلع الموسم الحالي يؤهله لكي يكون احد اللاعبين الاغلى دخلا في صفوف فريقه، وقال في هذا الصدد "أود ذلك (تجديد عقده). لا يزال سون مرتبطاً بعقد لثلاث سنوات إضافية، ونحن لسنا في وضعية تثير القلق في ما يتعلق بمستقبله".

وتابع "الامر الهام ان سون يعشق هذا المكان. اعتقد بانه يريد الارتباط بهذا الفريق لفترة طويلة".

وكشف "الجميع في النادي يعشقونه وهو يحاول دائما أن يكون جزءاً من الأثاث. لا يستطيع القيام بأكثر مما يقدمه، إنه يؤكد كم هو جيد من موسم الى آخر".

ولم يحقق توتنهام البداية المثالية في الدوري المحلي لا سيما على ارضه حيث لم يفز باي مباراة، فخسر واحدة وتعادل في اثنتين، لكنه فاز في مباراتيه خارج ملعبه بنتيجتين كاسحتين امام ساوثمبتون 5-2 وضد مانشستر يونايتد 6-1، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

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