«سوني» و«وارنر» تقاضيان «أنثروبيك» بسبب تدريب «كلود» على كلمات الأغاني

رفعت شركتا "سوني ميوزيك" و"وارنر" ميوزيك دعوى قضائية ضد شركة "أنثروبيك" في كاليفورنيا، متهمتين شركة الذكاء الاصطناعي باستخدام مئات الأغاني والمؤلفات الموسيقية المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذجها «كلود» دون الحصول على تراخيص.

وقالت الشركتان إن "أنثروبيك" استخدمت كلمات ومؤلفات لفنانين بارزين، من بينهم البيتلز وتايلور سويفت ومايكل جاكسون، إلى جانب أعمال مئات الفنانين الآخرين، بهدف تدريب «كلود» على الاستجابة لطلبات المستخدمين.

وتأتي الدعوى في ظل تصاعد النزاعات بين شركات الذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق الملكية الفكرية بشأن استخدام المحتوى المحمي لتدريب النماذج. وكانت يونيفرسال ميوزيك غروب قد رفعت دعاوى مماثلة ضد "أنثروبيك" في 2023 ومطلع العام الحالي، ولا تزال القضايا منظورة أمام المحاكم.

كما توصلت "أنثروبيك" العام الماضي إلى تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار في دعوى جماعية رفعها مؤلفون، لتصبح بذلك أول شركة ذكاء اصطناعي تسوي نزاعًا من هذا النوع.