رئيس سابق لريال مدريد: خزينة النادي فارغة.. وتكلفة الفواتير تعادل مليار يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف الرئيس السابق لريال مدريد، رامون كالديرون عن أن إدارة النادي الملكي تعاني حاليا لتوفير المبالغ اللازمة لإدارة شؤون اللعبة، قائلا في لقاء إعلامي على هامش مباراة بين قدماء برشلونة وريال مدريد أمس، إن "خزينة النادي حاليا فارغة، ليست هناك أموال لإجراء تعاقدات"، كما قال إن "تكلفة الفواتير الحالية تصل إلى مليار يورو".

وانتقد كالديرون بشدة تسهيل النادي رحيل النجم السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ومقابل 100 مليون يورو فقط. وقال إنه كان بالإمكان الحفاظ على اللاعب، أو السماح برحيله بمقابل أكبر.

وقال إن ريال مدريد، هو النادي الاوروي الكبير والوحيد الذي لم يقم بأي تعاقدات في الانتقالات الاخيرة، مشيرا إلى أنه حاليا يدفع ثمن ذلك. وأوضح أن ما حصل بعد الهزيمة المذلة من شاختار الاوكراني في ابطال أوروبا، مسؤولية الجميع، ونتيجة أخطاء متراكمة، وليست مسؤولية المدرب زيدان وحده، حيث أبدى معارضته لإقالة المدرب في الفترة الراهنة.

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