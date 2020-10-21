المغربي أشرف حكيمي سابع لاعب في إنتر ميلان يصاب بكورونا

المصدر: وكالات

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان اليوم الأربعاء إن مدافعه أشرف حكيمي أصبح سابع لاعب بالفريق يصاب بفيروس، وسيغيب عن مباراة بروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.

وأضاف النادي، الذي تعاقد مع الدولي المغربي البالغ عمره 21 عاما من ريال مدريد في وقت سابق هذا العام، "مدافع إنتر لا يعاني من أي أعراض وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويعاني روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان وأليساندرو باستوني وميلان شكرينيار وآشلي يانج ويونوت رادو أيضا من الإصابة بالفيروس.

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