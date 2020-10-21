برشلونة يجدد عقود 4 لاعبين بعد تعديل رواتبهم

المصدر: وكالات

أعلن نادي برشلونة الاسباني عن تجديد عقود اربعة من لاعبيه هم جيرارد بيكيه، الهولندي فرنكي دي يونغ، الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن والمدافع الفرنسي كليمان لانغليه، مضيفًا انه توصّل الى اتفاق بشأن "تعديل موقت للرواتب".

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني "تم التوصل الى الاتفاقات بعد أسابيع من المفاوضات وتشمل تعديلًا موقتًا للرواتب بسبب الظروف الحالية التي سببتها أزمة كورونا.

جدّد بيكيه عقده حتى العام 2024 بشرط خوض المدافع عدد معيّن من المباريات في موسم 2021-2022. وفي حال بقي الدولي الاسباني في ملعب "كامب نو" حتى انتهاء العقد الذي يتضمن بندا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، سيكون أصبح في الـ37 من العمر.

وسيجلب تجديد عقد تير شتيغن حتى العام 2025 طمأنينة لبرشلونة، لاسيما بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسمين الماضيين، حيث بلغت أيضا قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو.

فيما جدد كل من دي يونغ ولانغليه عقده حتى العام 2026 حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو للاول و300 للثاني.

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