الإصابة تهدد بغياب لاعبين عن ليفربول أمام أياكس في أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

غاب الثنائي جويل ماتيب وتياغو ألكانتارا اليوم عن تدريب فريقهما ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، وسط شكوك قوية متزايدة حول مشاركتهما في المباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي غدا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخضع ماتيب للكشف الطبي بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون ليغيب بعدها عن الحصة التدريبية للفريق، بحسب شبكة "سكاي سبورتس" اليوم. كما يعاني تياجو من الإصابة بعد تعرضه لتدخل قوي من ريتشارليسون خلال المباراة ذاتها ليغيب هو الأخر عن مران اليوم.

وفي ظل إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة فإن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قد يصبح مضطرا لإشراك فابينيو في مركز قلب الدفاع أمام أياكس.

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