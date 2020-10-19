غوارديولا يطلب من أغويرو القتال لاستحقاق عقد جديد مع مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

أفاد المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا أن على مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أن يقاتل من أجل أن يستحق عقداً جديداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من أنه الهداف التاريخي للنادي.

ودخل أغويرو الذي عاد السبت الماضي الى الفريق بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة وشارك في الفوز على أرسنال 1-صفر في الدوري الممتاز، العام الأخير من العقد الذي يربطه بالنادي.

وسجل الأرجنتيني البالغ 32 عاماً منذ قدومه إلى سيتي عام 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني 254 هدفاً، ولعب دورا أساسيا في قيادته إلى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات، لاسيما عام 2012 حين أهداه اللقب الأول منذ 1968 بتسجيله هدف الفوز على كوينز بارك رينجرز 3-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة الختامية، مبقياً فريقه في الصدارة بفارق الأهداف أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

لكن ما حققه الأرجنتيني خلال الأعوام الماضية لن يشفع له حين يبدأ وإدارة النادي المفاوضات من أجل تجديد العقد، بحسب ما ألمح غوارديولا الذي يخوض أيضا عامه الأخير في العقد الذي يربطه بالـ«سيتيزينس».



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