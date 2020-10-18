مدافع ليفربول فان دايك سيخضع لجراحة في الركبة

المصدر: وكالات

قال ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مدافعه فيرجيل فان دايك تعرض لإصابة في أربطة الركبة وسيخضع لجراحة بعد إصابته خلال قمة منطقة مرسيسايد ضد إيفرتون أمس السبت.

وخرج المدافع الهولندي مبكرا بعد تدخل متهور من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون داخل منطقة الجزاء وسط غضب عارم من يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وأعلن ليفربول في بيان "ليفريول يؤكد أن فيرجيل فان دايك سيخضع لجراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون.

"المدافع اصيب في أربطة الركبة في الواقعة التي شهدت تدخل جوردان بيكفورد بعد ست دقائق في ملعب جوديسون بارك".

ولم يوضح النادي مدة غياب المدافع البالغ عمره 29 عاما.

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