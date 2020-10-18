بالصور.. سبعيني مصري يدخل موسوعة غينيس من ملعب كرة القدم

المصدر: وكالات

انضم المصري عز الدين بهادر (75 عاماً) إلى موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بصفته أكبر لاعب كرة القدم على مستوى العالم.

وأنهى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيل بهادر في يناير الماضي بعد انضمامه لنادي 6 أكتوبر المنافس بدوري الدرجة الثالثة.

وسلم وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي شهادة جينيس ريكوردز إلى اللاعب عز الدين بهادر بعد تسجيله بالموسوعة عقب مشاركته فى مباراة فريقه أمام نادي العياط الرياضي والتى أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، ومجموعة من أفراد أسرة اللاعب.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بهادر لإنجازه الذي يضاف إلى منظومة الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم المصرية بصفة خاصة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في تصريحات للمركز الإعلامي لوزارة الرياضة أن الرياضة المصرية باتت متميزة على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية.

وقال صبحي: "تقدم الوزارة كل الدعم والرعاية للاعبين بمختلف الألعاب الرياضية، ومساندتهم ومؤازرتهم من أجل تحقيق الإنجازات لمصر فى شتي المحافل الدولية"، مشيراً إلى الدعم الذى قدمته الوزارة للاعب عز الدين بهادر بالتنسيق مع اتحاد الكرة ونادي 6 أكتوبر من أجل إنهاء كافة الاشتراطات الخاصة بتسجيله كأكبر لاعب عمراً فى العالم فى موسوعة جينيس العالمية".

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