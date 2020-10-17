ساوثمبتون ينتزع تعادلاً قاتلاً من تشلسي

المصدر: وكالات

عكَّر ساوثمبتون احتفالية المهاجم الدولي الالماني تيمو فيرنر بافتتاح غلته التهديفية في البريمير ليغ بثنائية وانتزع تعادلا قاتلا من مضيفه تشلسي 3-3، السبت على ملعب ستامفورد بريدج في المرحلة الخامسة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وبدا تشلسي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية فيرنر في الدقيقتين 15 و29 هي باكورة اهدافه مع النادي اللندني منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف قادما من لايبزيغ، ثم صنع الهدف الثالث الذي افتتح به مواطنه كاي هافيرتس بدوره غلته التهديفية مع تشلسي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الضيف أيضا قادما من باير ليفركوزن.

لكن ساوثمبتون لم يستسلم وقلص الفارق عبر داني إينغز (43) وتشي أدامس (57)، قبل أن يدرك المدافع الدنماركي يانيك فيسترغارد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذه المباراة التي استمرت فيها أخطاء حارس مرمى الفريق اللندني الدولي الاسباني كيبا أريسابالاغا خصوصا الهدف الثاني للضيوف.

ولعب كيبا أساسيا بسبب غياب حارس المرمى الجديد الدولي السنغالي إدوار مندي المنضم حديثا من رين الفرنسي وذلك بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.

وفشل تشلسي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى ثماني نقاط في المركز السادس، فيما تعادل ساوثمبتون للمرة الاولى هذا الموسم بعد فوزين متتاليين ومثلهما هزيمة.

ويشكل التعادل المخيبة ضربة معنوية للاعبي النادي اللندني قبل استضافتهم اشبيلية الاسباني الثلاثاء المقبل في اولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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