"سبتمبر" يضحك للسنغالي ماني.. ويعبس في وجه محمد صلاح

المصدر: متابعة - محمد الحتو

كشف نادي ليفربول على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة، عن فوز لاعبه السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في صفوف النادي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال النادي: "إن ساديو ماني خاض ثلاثة من أصل أربعة مباريات لفريق ليفربول خلال الشهر الماضي، وسجل ثلاثة أهداف، هدفين في مرمى تشيلسي وهدفا في شباك أرسنال"، في وقت كانت الأنظار تتركز على النجم المصري محمد صلاح للفوز بالجائزة خصوصاً أنه أحرز خلال الشهر الماضي خمسة أهداف، وقدم عروضاً قوية.

وكانت المنافسة محتدمة بين صلاح وماني في السنوات الماضية على جوائز فردية كثيرة، كانت فيها الغلبة في البداية لصلاح قبل أن تتحول الدفة لمصلحة ماني الذي خطف من الفرعون المصري لقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا ونافسه مراراً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وتصدر معه القائمة الموسم قبل الفائت، فيما في الموسم الماضي تم ترشيح ماني لجائزة أفضل لاعب في انجلترا بينما غاب محمد صلاح عن قائمتها الطويلة.

وبعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) التي غيّبته عن مباراة أستون فيلا الكارثية التي أسفرت عن هزيمة ليفربول 2-7، يعود ماني إلى الملعب مجدداً ويتوقع أن يلعب مباراة غد السبت مع إيفرتون في المرحلة الخامسة من "البريمييرليغ".

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