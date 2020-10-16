دي بروين يغيب عن قمة مانشستر سيتي وأرسنال

المصدر: وكالات

كشف الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين سيغيب عن المباراة ضد أرسنال غداً السبت بعد تعرّضه لإصابة خلال تمثيله بلاده في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي ضد إنجلترا.

وتم استبدال صانع ألعاب سيتي في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 1-2 أمام إنجلترا، ولم يشارك الأربعاء الماضي في المباراة التي فاز منتخب بلاده 2-1 على أيسلندا ضمن المسابقة نفسها.

وأبدى غوارديولا تفاؤله بأن دي بروين لن يغيب لفترة طويلة، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً لتعافيه.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد أرسنال «للأسف كيفن خارج التشكيلة.. لا أعتقد أن الإصابة خطيرة لكنني أعتقد انه سيغيب عن المباريات المقبلة. سنرى كيف ستتطور حالته يومياً».



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