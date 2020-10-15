اتحاد الكرة الألماني ينفي ارتكابه مخالفات ضريبية

المصدر: وكالات

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم بشدة اليوم ارتكاب أي مخالفات بعد أسبوع من اقتحام مكاتبه من جانب السلطات للاشتباه بالتهرب الضريبي. وأصدر اتحاد الكرة الألماني بيانا عقب اجتماع لمجلس إدارته، جاء فيه "نتائج عمليات المراجعة الجارية تتعارض بشكل واضح مع المزاعم التي تتردد في الوقت الحالي".

وأوضح الاتحاد "هذا يمكن رؤيته بالفعل من الضرائب ومن مستندات التدقيق الضريبي. ومع ذلك، لم ترجع النيابة العامة إلى هذه الوثائق وتقييمها مسبقا ". وقال ممثلو الادعاء إن نحو 200 ضابط شرطة قاموا الأسبوع الماضي بتفتيش مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت ومنازل مسؤولين في خمس ولايات اتحادية ، دون تحديد هوية المشتبه بهم الستة.

وسدد اتحاد الكرة الألماني 4.7 مليون يورو (5.5 مليون دولار) العام الماضي، ويتعلق هذا المبلغ بدخل لوحات إعلانات مباريات المنتخب الألماني عامي 2014 و2015. ورغم ذلك، قال المدعون إن السداد "ليس له تأثير" على التحقيق الجاري حاليا.

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