فتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا تحت 23 بعد اعتذار الصين

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أنه سيقوم بإعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة بطولتي كأس آسيا تحت 23 عاما في نسختي 2022 و2024. وذكر الاتحاد في بيان له عبر الموقع الرسمي أنه :" اطلع على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد".

وقرر الاتحاد القاري، تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات التي كان يفترض إقامتها بالكويت العام الجاري، لتقام في عام 2021.

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