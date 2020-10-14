رابطة الدوري الإيطالي تعاقب نابولي.. وفرحة كبيرة لـ "السيدة العجوز"

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء تخسير نابولي صفر-3 وحسم نقطة واحدة من رصيده، لانسحابه من المباراة ضد يوفنتوس "السيدة العجوز" ضمن المرحلة الثالثة من الدوري بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين بفيروس "كوفيد-19" في صفوفه.

والتزم الفريق الجنوبي بتعليمات السلطات الصحية في منطقة كامبانيا بعدم السفر إلى تورينو في الرابع من أكتوبر والبقاء في الحجر الصحي. لكن اللجنة التأديبية في الرابطة رأت بأن فريق المدرب جينارو غاتوزو لم يتبع البروتوكول المعتمد لـ"كوفيد-19".

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