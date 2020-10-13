إصابة النجم البرتغالي رونالدو بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

ويأتي الاعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين من مواجهة بطلة أوروبا البرتغال ضد فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس ضمن دوري الأمم.

وأكد الاتحاد البرتغالي أن رونالدو في وضع جيد ولا يعاني من أي عوارض، وهو في الحجر"، مضيفا "بعد الحالة الإيجابية، خضع اللاعبون الآخرون لاختبارات جديدة صباح الثلاثاء وجاءت كلها سلبية، وهم سيكونون في تصرف (مدرب المنتخب) فرناندو سانتوس لخوض التمارين بعد ظهر اليوم في (مركز التمارين) سيداد دو فوتبول"

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