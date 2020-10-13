"قميص متسخ" يفتح الباب لانضمام نجم فرنسي إلى يوفنتوس

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عن أن النجم الفرنسي إدواردو كامافينغا، بات مرشحاً للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل. وذكرت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، قد يلعب دوراً مهماً في صراع يوفنتوس الشرس مع ريال مدريد لخطف صفقة الفرنسي الشاب كامافينغا، قادماً من رين الفرنسي.

ونشر كامافينغا نشر صورة قميص رونالدو على حسابه في "إنستغرام"، عقب مواجهة منتخبي البرتغال، وفرنسا، وعلق عليها قائلاً: "لن أغسله"، رغم علامات الاتساخ التي ظهرت على القميص. وأوضحت أن رونالدو لديه جاذبية كبيرة بالنسبة للاعب الفرنسي، وأن كامافينغا يرغب في اللعب بجواره، وسيرفض العروض الأخرى لتحقيق حلمه.

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