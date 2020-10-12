بالفيديو: هدف في الدقيقة 90 يتوج الرجاء بلقب الدوري المغربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووكالات

قاد لاعب الوسط الهجومي عبدالاله الحافيظي فريقه الرجاء البيضاوي إلى لقبه الأول منذ سبعة أعوام والثاني عشر في تاريخه، بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه الجيش الملكي (2-1) أمس الأحد في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وسجل الحافيظي الهدفين في الدقيقتين 62 و90، فيما سجل العاجي جوزيف غيد كونادو (42) هدف الجيش الملكي.

وبلغت الاثارة ذروتها في المرحلة الاخيرة مع انحصار المنافسة على اللقب بين الثلاثي الرجاء البيضاوي وجاره وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي بطل الموسم الماضي، ونهضة بركان.

وكان مصير اللقب بين يدي الرجاء البيضاوي كونه يتقدم بفارق نقطة واحدة أمام غريمه الوداد وبفارق ثلاث نقاط أمام نهضة بركان، وبالتالي كان فوزه بالكلاسيكو أمام الجيش الملكي سيضمن له اللقب، بغض النظر عن مباراة جاره مع الوداد مع مضيفه الفتح الرباطي، ونهضة بركان أمام مضيفه أولمبيك أسفي.

ووجد الرجاء البيضاوي نفسه متخلفا بهدف كونادو في الدقيقة 42، والأمر ذاته بالنسبة لجاره الوداد الذي استقبلت شباكه هدفا من ركلة جزاء انبرى لها الكاميروني جان جوزيف كومبوس بنجاح (32)، لكن العاجي غباغبو جونيور ماغبي أدرك التعادل للوداد بعد تسع دقائق، فيما تقدم نهضة بركان على مضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمهاجمه محسن ياجور (37 من ركلة جزاء).

وأعاد الحافيظي الأمل إلى الرجاء البيضاوي بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني (62)، وكان في طريقه الى تحقيق اللقب حتى الدقيقة 88 التي شهدت تسجيل زهير المترجي لهدف الفوز للوداد البيضاوي في مرمى الفتح (88)، لكن الحافيظي فعلها للمرة الثانية وسجل هدف الفوز للرجاء البيضاوي في الدقيقة الأخيرة مانحا اللقب لفريقه.

وأنهى الرجاء البيضاوي، وصيف بطل الموسم الماضي، الموسم في الصدارة برصيد 60 نقطة مقابل 59 للوداد البيضاوي، وسيشاركان معا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، علما بأنهما سيخوضان دور الأربعة لنسخة الموسم الحالي حيث سيستضيفان قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي على التوالي نهاية الأسبوع الجاري.

في المقابل، حل نهضة بركان ثالثا برصيد 57 نقطة وسيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي التي خسر دورها النهائي العام الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح، ويخوض دور الاربعة فيها هذا الموسم امام مواطنه حسنية اغادير الاثنين المقبل.



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