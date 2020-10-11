آشلي يونج ينضم لقائمة مصابي كورونا في إنتر ميلان

المصدر: وكالات

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، أن لاعبه الإنجليزي آشلي يونج أعاد اختبار إيجابي لفيروس كورونا المستجد، المسبب للإصابة بمرض كوفيد - 19، خلال تواجده بمعسكر الفريق في منطقة أبيانو جنتيلي.

ويخضع يونج لعزلة منزلية إلى جانب زملائه في الفريق أليساندرو باستوني وروبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان ويونوت رادو ، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأيام الخمسة الماضية.

كان المدافع باستوني أحد الذين جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية، خلال تواجده بمعسكر منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 سنة بمنطقة تيرينيا يوم الأربعاء الماضي.

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