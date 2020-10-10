الشباب السعودي يتعاقد مع التشيلي ليشنوفسكي

المصدر: وكالات

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع المدافع التشيلي إيجور ليشنوفسكي لمدة عامين.

وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :"تعاقد نادي الشباب مع المدافع التشيلي الدولي إيجور ليشنوفسكي لمدة عامين مع أفضلية التمديد".

وخاض إيجور ليشنوفسكي /26 عاما/ عدداً من التجارب الاحترافية مع بورتو البرتغالي وسبورتينج خيخون الإسباني.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته الرياضية المقبلة مع الفريق.

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