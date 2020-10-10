العين السعودي يعلن تعاقده مع الشريمي

المصدر: وكالات

أعلن نادي العين السعودي لكرة القدم تعاقده مع محمد الشريمي لاعب نادي الرائد السابق.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن العين، الصاعد حديثا لدوري المحترفين، توقيع الشريمي لمدة موسمين.

وكان الشريمي وقع على مخالصة مالية مع فريق الرائد الذي ارتدى قميصه في الموسمين الماضيين.

يذكر أن نادي العين يستعد لافتتاح مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين بمواجهة صعبة أمام الهلال حامل اللقب يوم 17 أكتوبر الجاري.

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