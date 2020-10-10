سواريز: إدارة برشلونة تخلصت مني بسبب صداقتي لميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

قال النجم السابق لفريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز إنه عاش فترة صعبة في الشهر الماضي، قبل أن يحسم في انتقاله رسميا إلى فريق اتلتيكو مدريد. وكشف في حوار مع قناة "إي إس بي إن" الاميركية عن السبب الحقيقي وراء إصرار إدارة برشلونة على رحيله، وقال: تخلصوا مني بسبب صداقتي القوية مع ليونيل ميسي.

وتابع: ربما رأوا أن ميسي كان يلعب معي الكرة أكثر من باقي اللاعبين الآخرين، ولهذا السبب لم تعجبهم الصداقة القوية بيننا، رغم أنها كانت تفيد الفريق، ولم تؤثر فيه بأي شكل. وقال ايضا: قبل سنتين كانوا يرغبون في التخلص مني أيضا ولنفس السبب، لكنهم لم يأتوا بأي مهاجم يصل إلى مستواي. وأكد أن أكثر ما أزعجه أنه اكتشف أمر رحيله عن برشلونة من خلال وسائل الإعلام، وأن مسؤولي النادي لم يكلفوا نفسهم عناء الاتصال به شخصيا.

وتابع: بعد فترة من الازمة، عاد وتحدث معي المدرب كومان، واخبرني أنني ضمن مخططه للموسم الجديد، لكنهم (الإدارة) عادوا وضغطوا لكي أرحل.

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