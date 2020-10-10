بن عرفة مصاب بفيروس كورونا لكنه لا يُعدي

المصدر: وكالات

أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم السبت أن لاعبه الجديد حاتم بن عرفة الذي وقع معه قبل أربعة أيام بانتقال حر بعد انتهاء عقد الستة أشهر مع بلد الوليد الإسباني، مصاب بفيروس كورونا المستجد لكنه لا يُعدي لأن ما ظهر في الفحص الذي خضع له هو "بقايا" الفيروس.

وقال بوردو في بيان "ما تم اكتشافه هو بقايا. إنه لا يُعدي وبإمكانه خوض التمارين بشكل طبيعي من دون أي خطر على زملائه والطاقم".

وخضع ابن الـ33 عاما الأربعاء للفحص الطبي الروتيني قبل الانتقال الى النادي السادس له في فرنسا، بالاضافة الى إجراء فحص "كوفيد-19" طبقا للبروتوكول الصحي الوقائي.

وظهرت النتيجة صباح الخميس قبل بدء حصته التدريبية الأولى مع بوردو، لكن ذلك لم يمنعه من التمرن مع زملائه الجدد وأن يتم تقديمه بعدها الى وسائل الإعلام، بما أن ما تم اكتشافه هو بقايا الفيروس الذي أصيب به هذا الصيف.

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