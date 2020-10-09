تونس تكسب السودان بثلاثية نظيفة.. وتواجه نيجيريا في النمسا

المصدر: وكالات

فاز المنتخب التونسي على ضيفه السوداني 3-صفر، اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، وذلك في مباراة دولية ودية في كرة القدم تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بعد توقفها منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسم المنتخب التونسي اللقاء في شوطه الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر سيف الدين خاوي (17) وعلي المعلول (24) وأنيس بن سليمان (35).

ويخوض منتخب "نسور قرطاج" مباراة ودية أخرى ضد نيجيريا في 13 الشهر الحالي في النمسا، قبل استئناف منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، حيث يلتقي نظيره التنزاني في 9 نوفمبر على أرضه قبل أن يحل ضيفا عليه في 17 منه.

ويتصدر المنتخب التونسي مجموعته بانتصارين من مباراتين، وبفارق ثلاث نقاط أمام كل من ليبيا وتنزانيا فيما تحتل غينيا الاستوائية المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

أما المنتخب السوداني، فيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي يحتل فيها المركز الثالث بنفس عدد نقاط جنوب إفريقيا الثانية وبفارق ثلاث خلف غانا التي يحل ضيفا عليها في 9 نوفمبر قبل يواجهها مجددا في 17 منه.



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