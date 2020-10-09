تحديد مصير الحضور الجماهيري لمباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد

المصدر: وكالات

يستهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني خلف ابواب موصدة، بعدما مددت السلطات المحلية اليوم الجمعة قرار منع الحضور الجماهيري حتى 25 أكتوبر على أقرب تقدير.

ويحل أتلتيكو ضيفا على العملاق البافاري في 21 الحالي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى أمام مدرجات فارغة في ملعب "أليانز أرينا".

وسيؤثر هذا القرار على مباراة بايرن ضد دويرين من الدرجة الخامسة الخميس المقبل في منافسات كأس المانيا ومباراته ضد أينتراخت فرانكفورت في الـ"بوندسليغا" في 24 الشهر الحالي.

ومع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في المانيا، اتخذ عمدة ميونيخ ديتر رايتر قرار تمديد منع الحضور الجماهيري في المدينة.

سمحت بعض السلطات المحلية للولايات الالمانية بأعداد قليلة في الملاعب هذا الموسم، إلا ان مدينة ميونيخ الواقعة في ولاية بافاريا لم تمنح بعد الضوء الاخضر.

وينص البروتوكول الصحي على ضرورة أن يكون عدد المصابين أقل من 35 لكل مئة ألف نسمة من أجل السماح بعودة الجماهير الى الملاعب، الا أن الرقم ارتفع من 36,45 الى 42,4 في ميونيخ اليوم الجمعة.

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