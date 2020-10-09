بالصور: "فيروس صغير" يعطّل المصري بيغ رامي.. ويجبره على الاعتذار

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن بطل كمال الأجسام العالمي المصري بيغ رامي عبر حسابه في "إنستجرام" عن إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه اعتذر رسمياً عن المشاركة ببطولة "إن بي سي الأوروبية" المقررة في إسبانيا، بعد غدٍ الأحد.

وقال بيغ رامي: "أتمنى حظا سعيدا لكل المشاركين في البطولة وأعتذر عن المشاركة نتيجة الفيروس"، وأضاف: "سأحارب هذا الفيروس الصغير وأعود إلى الساحة مجددا، وأود أن أشكر الجميع على مساندتهم لي في هذه الفترة، وسأعزل نفسي بضعة أسابيع حتى أتعافى وأعود أقوى وأكثر صحة من أي وقت مضى".

يذكر أن رامي، يعد أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» التي استضافتها البرازيل عام 2015، كما فاز بالمركز الثاني ببطولة «مستر أوليمبيا 2017» بأمريكا.

ويحظى بيغ رامي بــ 2.3 مليون متابع على "إنستغرام" تفاعل عدد كبير منهم مع نبأ إصابته بالفيروس، متمنين له الشفاء العاجل للعودة إلى المنافسات الكبرى في عالم بناء الأجسام.

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