الاتحاد الآسيوي يعلن قراره النهائي في شكوى النصر السعودي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسمياً اليوم الجمعة، قرارها بشأن شكوى النصر السعودي، ضد أهلية مشاركة بعض من لاعبي برسبوليس في المباراة الماضية بين الفريقين.

وقال بيان الاتحاد الآسيوي: "أصدرت لجنة الانضباط قراراً برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وأضاف: "الاتحاد الآسيوي لن يقوم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر".



وكان النصر تقدم بمذكرة احتجاج رسمية على مشاركة عدد من لاعبين برسبوليس، تم تسجيلهم قبيل البطولة، مع أن الفريق لديه إيقاف من التسجيل من قِبَل لجنة فض المنازعات.

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