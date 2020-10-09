إسبانيا والبرتغال تترشحان بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، بلشبونة، في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره وجاره البرتغالي من أجل تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس: «القليل من الأشياء يمكن أن يولّد حماساً أكبر من إمكانية تنظيم كأس العالم، وليس هناك شريك أفضل من البرتغال، سنعمل يداً بيد مع الاتحاد البرتغالي». وجاء الاتفاق على هامش المباراة الدولية الودية التي خاضتها البرتغال وجارتها إسبانيا، أول من أمس، على ملعب جوزيه ألفالاده في لشبونة، وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك بعد أكثر من عامين على تعادلهما المثير 3-3 في الدور الأول لنهائيات كأس العالم في كرة القدم بروسيا.

ودفع مدربا المنتخبين، فرناندو سانتوس ولويس أنريكي، بتشكيلة شابة، خصوصاً إسبانيا التي لعبت ببدلائها في الشوط الأول باستثناء سيرجيو بوسكتس، فيما اعتمد البرتغالي على نجمه وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي فشل في هز الشباك لتتوقف غلته التهديفية عند 101 هدف، بفارق ثمانية أهداف عن حامل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية الإيراني علي دائي، كما فشل في تحقيق فوزه الـ100 بألوان منتخب بلاده.

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