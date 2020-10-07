تفتيش في مكاتب الاتحاد الألماني بسبب الاشتباه في تهرب ضريبي

المصدر: وكالات

أعلن ممثلو الادعاء في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم أنه جرى تفتيش مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل عدد من مسؤوليه، إثر الاشتباه في تهرب ضريبي. وأوضحت السلطات أن نحو 200 ضابط شرطة شاركوا في عملية تفتيش مكاتب الاتحاد الألماني في فرانكفورت وفي خمس ولايات ألمانية.

وتتعلق القضية بعائدات لوحة إعلانية خلال مباريات المنتخب الألماني على أرضه في عامي 2014 و2015.

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