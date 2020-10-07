إيندهوفن يتعاقد مع الألماني غوتزه لعامين

المصدر: وكالات

نجح ماريو غوتزه، صاحب الدور البطولي في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم، في الانضمام إلى فريق جديد أخيرا، حيث أعلن نادي إيندهوفن الهولندي مساء أمس التعاقد معه لمدة عامين.

واستطاع غوتزه (28 عاما) الانضمام إلى إيندهوفن بعد غلق سوق الانتقالات الاثنين، نظرا لأنه لم يكن مرتباطا بأي عقود، وذلك بعد عدم تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني. وقال مدير الكرة بنادي إيندهوفن جون دي يونغ:"نحن فخورون للغاية... سعداء بأنه وقع عقدا مع نادينا". وكان غوتزه قد سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو، لكنه عانى في الأعوام التالية ولم يستعد بريقه حتى بعد الرحيل عن بايرن ميونخ والعودة إلى بوروسيا دورتموند، كما واجه مشكلات صحية.

وقليلا ما شارك غوتزه تحت قيادة لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند خلال الموسم الماضي، وقرر دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني (البوندسليغا)، عدم تجديد العقد معه.

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