إيقاف نجم نادي الزمالك 6 مباريات

المصدر: وكالات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم فرض العديد من العقوبات والغرامات على عدد من الفرق والمدربين واللاعبين، أبرزهم لاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي. وأوقفت اللجنة ساسي ست مباريات وغرمته 100 ألف جنيه (6400 دولار أميركي)، بعد ان تم طرده أمام المصري ضمن الدوري المحلي.

وكان حكم المباراة أمين عمر طرد الدولي التونسي باعطائه إنذارين متتاليين بعد أن تمادى في اعتراضه على قراراته بطريقة غير لائقة وذلك لعدم احتساب أخطاء لصالحه. وقام ساسي على اثرها بخلع السماعة من أذن عمر. كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه على أن تبدأ عقوبته الثلاثاء.

وغُرم كذلك النادي المصري بـ 50 ألف جنيه لما بدر من بعض الجماهير التي حضرت المباراة. وأوقفت اللجنة محمد ابراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري ست مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن الدوري.

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