تحقيق فرنسي في قضية تلاعب بالنتائج ببطولة "رولان غاروس" للتنس

المصدر: وكالات

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا في تلاعب مزمع بنتائج مباريات كرة المضرب، ضمن منافسات زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس. ويتعلق التحقيق بمباراة في الدور الأول بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريسيا ماريا تيغ ضد الروسية يانا سيزيكوفا والأميركية ماديسون برينغل، بحسب صحيفتي "ليكيب" الفرنسية و"دي فيلت" الألمانية.

ويتركز التحقيق حول الشوط الخامس من المجموعة الثانية التي فاز بها الثنائي الروماني بنتيجة نظيفة بعد خطأين مباشرين على ارسال سيزيكوفا (25 عاما ومصنفة 89 عالميا). وأشارت "ليكيب" إلى مبالغ مالية كبيرة رُصدت للمراهنة على فوز الرومانيتين بالشوط المعني، وان الرهانات وضعت في أكثر من دولة من خلال مكاتب المراهنات في باريس. وقال الادعاء انه يقوم بالتحقيق في "احتيال في جماعة منظّمة" و"فساد نشط وسلبي في الرياضة".

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