بالفيديو.. سائق سيارة كارتينغ ينجو من الموت بعد اعتداء من زميله في بطولة العالم

المصدر: جوني جبور - دبي

شهد سباق بطولة العالم لسباقات الكارتينغ "FIA KZ"، الذي أقيم في إيطاليا، خروج السائق الإيطالي لوكا كوربيري عن الأخلاق الرياضية، برميه لجناح سيارته على سائق منافس، ما شكل حدث خطراً هدد حياة السائقين الأخيرين المتواجدين على ارض الحلبة.

وتطور الخلاف بين السائق الإيطالي كوربيري، ومواطنه بابلو إيبوليتو، بعد أن توجه كوربيري عقب انتهاء السباق إلى منطقة الصيانة، والاعتداء جسدياً على بابلو، ما أدى إلى شجار عنيف طال سائقين آخرين.

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