المهاجم الأوروغوياني كافاني يحط الرحال في مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الانجليزي تعاقده مع مهاجم منتخب الاوروغواي ونادي باريس سان جرمان سابقا ادينسون كافاني أمس. وقال النادي الانجليزي الشمالي في بيان "يسر مانشستر يونايتد ان يعلن عن تعاقده مع المهاجم ادينسون كافاني. سينضم المهاجم الاوروغوياني الينا بعقد لمدة عام قابل للتجديد". اما مدرب الفريق النروجي اولي غونار سولسكاير فأشاد بكافاني واعتبر بانه "سيجلب الطاقة، القوة، الخصال القيادية والذهنية العالية، لكن ايضا الكثير من الاهداف".

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والاكوادور. وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

يذكر ان قرعة دوري ابطال اوروبا اوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جرمان حيث سيلتقيان وجها لوجه في العشرين من الشهر الحالي على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية وستكون الفرصة سانحة امام كافاني بالتالي لمواجهة فريقه السابق. واستهل مانشستر يونايتد الدوري الانكليزي الممتاز بشكل سيء للغاية اذ خسر مباراتيه على ارضه حتى الان امام كريستال بالاس 1-3 وامام توتنهام 1-6، وحقق فوزا غير مستحق على برايتون 3-2.

وكان مانشستر يونايتد اعلن اليوم ايضا عن تعاقده مع الظهير الايسر البرازيلي اليكس تيليس من بورتو البرتغالي ومع الجناح الشاب العاجي آدم تراوري من اتالانتا لكن الاخير سينضم اليه في يناير. كما سبق للشياطين الحمر ان تعاقدوا مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من اياكس امستردام الشهر الماضي.

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