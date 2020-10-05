يوفنتوس يتوصل إلى اتفاق لضم "قائد فيورنتينا"

المصدر: وكالات

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الإثنين أن فيورنتينا ويوفنتوس توصلا إلى اتفاق بخصوص انتقال مهاجم الأول الدولي فيديريكو كييزا إلى صفوف الثاني بطل دوري كرة القدم في المواسم التسعة الأخيرة.

وكتبت صحيفة "توتوسبورت" التي تصدر في تورينو أن كييزا سيجري في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، فحصه الطبي ثم سيوقع عقده في فلورنسا، قبل أن ينضم إلى المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في توسكانا استعدادا لخوض ثلاث مباريات دولية.

وأكد الناديان وجود محادثات في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الجناح السريع البالغ من العمر 22 عاماً في العام الماضي، حيث تفاوض الناديان قبل أن تعلن إدارة فيورنتينا أن لاعبها غير قابل للبيع.

وفتحت المفاوضات بين الناديين في الأيام الأخيرة بعدما نجح يوفنتوس في التخلي عن العديد من اللاعبين آخرهم المدافع دانييلي روغاني إلى رين الفرنسي بانتظار التحاق ماتيا دي تشيليو بليون الفرنسي، وعودة البرازيلي دوغلاس كوستا الى بايرن ميونيخ الالماني.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن كييزا ستتم إعارته في الوهلة الأولى لمدة عامين على أن يتم بعد ذلك شراؤه رسميا من قبل يوفنتوس (خيار الشراء، يصبح إلزاميا وفقًا لمعايير معينة).

وبحسب تقارير صحافية إيطالية، سيحصل فيورنتينا على ما مجموعه 55 إلى 60 مليون يورو 10 ملايين لمدة عامين من الإعارة، ثم 40 مليونا للبيع و5 إلى 10 ملايين مكافآت، مشيرة إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قدره خمسة ملايين يورو.

وكان كييزا حمل شارة القائد في مباراته الأخيرة مع فيورنتينا ضد سمبدوريا (1-2) الجمعة ضمن المرحلة الثالثة من الدوري.



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