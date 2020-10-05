الجزائري بلعمري يقترب من ليون الفرنسي

المصدر: وكالات

سينتقل المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر، بحسب ما ذكرت صحية "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين.

وكتبت الصحيفة الواسعة الانتشار أن بلعمري: "أجرى فحصه الطبي وسيوقع عقداً لمدة عام مع خيار إضافي".

وكان المدافع البالغ 30 عاماً والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي.

وأعلن فريق مدينة الرياض في سبتمبر الماضي إلغاء عقد بلعمري بناء على طلبه، وارتبط اسمه انذاك بالانضمام الى الهلال والنصر والأهلي.

وعجّل مسؤولو ليون في قدوم بلعمري بعد اصابة المدافع البرازيلي مارسيلو أمس الأحد في الدوري المحلي ضد مرسيليا (1-1) واقتراب رحيل المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن.

وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع بعد احترافه مع نصر حسين داي، شبيبة القبائل ووفاق سطيف.

ويتزامن القدوم المحتمل لبلعمري مع وصول الظهير الإيطالي ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر تسعة مواسم.



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